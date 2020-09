Geert uit Roosdaal wil wereldrecord rijden met ElliptiGO vestigen

Om het wereldrecord te verbreken moet Geert op 24 uren tijd minstens 55 rondjes van 7,3 kilometer rijden. Daarvoor zijn preciese afspraken gemaakt met de mensen van het Guiness World Record Book. Maar Geert stelt zijn doel zelf hoger in: "75 rondjes zijn mijn doel. Maar als ik die niet haal is dat geen ramp. Ik zamel met mijn recordpoging geld in voor het goede doel, en dat is eigenlijk het belangrijkste." Voor home Zonnelied in Roosdaal wil Geert enkele fietsen kopen waarop je een rolstoel kan monteren. Een ander deel van het geld wil hij schenken aan onderzoek naar een zeldzame aandoening, waaraan een jongen van 12 uit Roosdaal lijdt.