Gent verlengt extra coronacontrole op drukke plaatsen: “Het virus is nog niet weg”

De hele zomer al worden er in Gent extra camera’s ingezet om drukke plaatsen te controleren. De maatregel wordt nu op vraag van de politie verlengd tot eind oktober. “We moeten waakzaam blijven”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). “Het virus is nog niet weg en de heropening van de scholen en het academiejaar zal voor extra drukte zorgen in de binnenstad. We volgen daarom het advies van de politie om de camera’s 2 maanden langer te laten hangen.” Er hangen in de stad 16 camera’s op 12 verschillende plaatsen.