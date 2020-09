Hasselt start vanaf deze week met een lichtshow op enkele van de mooiste plekjes in de stad 

Vanaf deze week wordt er 's avonds dus een echte lichtshow gestart op de Grote Markt, aan het Oud Stadhuis, in de Badderijstraat en op het Limburgplein, de plaats waar ook Radio 2 Limburg gevestigd is. Op termijn worden ook Quartier Bleu en het Molenpoortplein aan het lijstje toegevoegd. De verlichting bestaat uit duurzame ledlampjes en moet voor extra gezelligheid en sfeer zorgen. Op speciale dagen of bij speciale gebeurtenissen kunnen de kleuren nog aangepast worden.