Heeft Jan Jambon (N-VA) nog een toekomst als Vlaams minister-president? Dit zeggen partijen uit meerderheid en oppositie

Een bommetje was het wel dat huidig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) dropte in de commissie Binnenlandse Zaken, toen hij meldde dat zijn voorganger Jan Jambon of zijn kabinet wel degelijk op de hoogte waren van de dood van de Slovaakse man in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Zeker toen Jambon een bocht maakte: eerst wist hij er niks over, en dan herinnerde hij het zich niet meer of zijn kabinet hem op de hoogte had gebracht.

De reacties op dit soort van gebeurtenissen waren te voorspellen. Ofwel wist Jambon het inderdaad niet, maar zijn kabinet wel, en dan is de vaststelling dat hij als minister van Binnenlandse Zaken zijn kabinet niet onder controle had. Ofwel wist hij het wel, en dan heeft hij vlakaf gelogen. En in beide gevallen is dat een majeur probleem - het tweede nog veel meer dan het eerste, uiteraard.