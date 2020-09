Hoe pakt buitengewoon onderwijs coronamaatregelen aan? “Leerlingen begrijpen mondmaskerplicht niet altijd en knuffelen heel graag”

Op 1 september begint ook het buitengewoon onderwijs aan de eerste schooldag, en dat is bijvoorbeeld voor het BUSO Sint-Elizabeth in Wijchmaal (Peer) extra opletten. In het buitengewoon secundair onderwijs gelden namelijk dezelfde regels als in het reguliere secundair onderwijs, zoals mondmaskerplicht en afstand houden. En dat is voor een aantal leerlingen niet zo vanzelfsprekend, vertelt directeur Koen Knevels in Start Je Dag op Radio 2 Limburg.