Bijzonder veel toeristen op de fiets deze zomer in West-Vlaanderen

Dat is zowat een derde meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De cijfers zijn gebaseerd op de vaste fietstelinstallaties langs de fietsnetwerken in de provincie. Die fietsers boekten ook vaak een verblijf, zegt gedeputeerde voor toerisme Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). “Het voorjaar was heel moeilijk voor de sector. Maar zodra de zomer eraan kwam, koppelden ze daar vaak een verblijf aan in een vakantiewoning of hotel. Het was dus vaak een combinatie van fietsen en ergens logeren.”

In de Westhoek was dat niet voldoende om de afgeblazen trips van de Britten goed te maken. Ze hopen dat dit in het najaar verbetert als het toerismeproject Feniks 2020 wordt hernomen. Dat focust zich op de wederopbouw van de Westhoek na WO I. Dat was door de lockdown stilgelegd.