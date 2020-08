Ikscheurmijnbroek-campagne vraagt aandacht voor iedereen die "zijn broek scheurt" aan de coronamaatregelen

De #Ikscheurmijnbroek-campagne is een ludieke actie die oproept om een foto te posten van een gescheurde broek, om aandacht te vragen voor iedereen die financieel lijdt aan de huidige maatregelen en in de kou blijft staan. De initiatiefnemer is Bram Verstappen uit De Haan. Hij maakt kleinkunst onder de naam Meermens.