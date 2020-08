Ophef om blanke jongen van 17 die 2 mensen doodschiet tijdens rellen in Wisconsin: wat is er precies gebeurd?

Op sociale media is er veel ophef naar aanleiding van een schietpartij tijdens rellen in Kenosha de Amerikaanse staat Wisconsin. Die vonden plaats nasleep van de politieinterventie in dezelfde stad waarbij agenten een zwarte man meermaals in de rug schoten. Bij de nieuwe schietpartij vielen twee doden. De dader, een blanke jongen van 17, zou de politie zijn voorbijgewandeld zonder te worden opgepakt. "White privilege", ofwel een bevoorrechte blanke, klinkt het op sociale media. Wat is er juist gebeurd?