Kasteel d'Ursel is zeldzame haardplaat rijker: "Zit als gegoten"

Tijdens de lockdownperiode maakte Dominique de Ville de Goyet van de gelegenheid gebruik om orde op zaken te stellen in zijn kasteelhoeve in Waals-Brabant. In één van de bijgebouwen (her)ontdekte hij een gietijzeren haardplaat van 177 kilogram van bijna een vierkante meter groot en enkele centimeters dik. Ze was versierd met het wapenschild van de familie d’Ursel en bleek afkomstig uit het hôtel d’Ursel, hun Brusselse stadsresidentie die in 1960 werd gesloopt.

De zeldzame 18de-eeuwse haardplaat werd ontworpen door Laurent-Benoit Dewez, de architect die het hôtel vanaf 1769 verbouwde, en gemaakt door zijn jongere broer Michel Dewez. Dominique de Ville de Goyet besliste om de plaat te schenken aan het kasteel van Hingene, de voormalige zomerresidentie van de familie d’Ursel.

"We zijn blij dat we de plaat een plekje in ons kasteel mogen geven", zegt Koen De Vlieger, directeur van het kasteel. "Ook al was de plaat nooit voor het kasteel bedoeld, toch past ze hier perfect. We hadden nog een haard over die niet helemaal afgewerkt was, dus deze schenking komt eigenlijk zeer goed uit."

Het kasteel d'Ursel was meer dan 350 jaar het buitenverblijf van de hertog van Ursel en zijn familie. De laatste jaren staat het open voor publiek, maar momenteel is het nog wel gesloten door de coronamaatregelen.