Kortrijkse scholengroep roept reizigers uit rode zone op om niet naar school te komen

De scholen van KBK, onder meer Sint-Theresia, Sint-Jozef en Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, nemen heel wat voorzorgen om het nieuwe schooljaar coronaveilig te laten starten. “Het zou jammer zijn om al die inspanningen verloren te laten gaan door niet lang genoeg thuis te blijven", zegt de directeur van Sint-Theresia, Rik Bossuyt. “Ik kan begrijpen dat mensen die nog op reis zijn, of net terug zijn van reis, niet op voorhand konden voorspellen dat hun zone rood zou worden. Maar wanneer het dan toch zo geworden is, is het belangrijk dat ze zich aan de regels houden. Het is niet de bedoeling dat ze andere kinderen en personeelsleden op school komen besmetten."