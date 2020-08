Terrorist van aanslag in Christchurch in Nieuw-Zeeland krijgt levenslang

Rechter Cameron Mander gaf Brenton Tarrant de zwaarst mogelijke straf voor de dubbele aanslag in Christchurch: levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating. Al is die maximumstraf in feite onvoldoende, zei Mander in het vonnis: “Uw daden waren onmenselijk. U schoot moedwillig een kind van 3 jaar oud dood terwijl het zich vastklampte aan het been van zijn vader. Uw misdaden zijn zo slecht dat zelfs als u tot u sterft in de gevangenis blijft, dat onvoldoende is om genoeg boete te doen.”