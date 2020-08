LIVEBLOG - Coronacijfers blijven (licht) dalen: gemiddeld 492 besmettingen en 20 ziekenhuisopnames per dag

Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land is voor de elfde dag op rij licht gedaald. In de week van 17 tot 23 augustus werden per dag gemiddeld 492 besmettingen vastgesteld. Dat is opnieuw een lichte daling van 8 procent in vergelijking met de voorgaande week, toen het er 536 waren.

Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt ook verder. De afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld 20 coronapatiënten opgenomen. Een week eerder waren dat er nog 30.

Het aantal overlijdens is gedaald naar gemiddeld 6 per dag, een week eerder waren dat er nog 11. Er zijn volgens de laatste cijfers 9.879 mensen overleden aan het virus in België. Het wetenschappelijk instituut Sciensano schrapte eerder deze week wel 121 overlijdens uit de statistieken nadat nieuwe gegevens waren geleverd uit Vlaamse rusthuizen.