Oud-minister van Binnenlandse Zaken Tobback (SP.A): "Jambon (N-VA) zou best ontslag nemen als Vlaams minister-President"

"Ook al bekleedt Jambon nu als minister-President van de Vlaamse regering een andere functie dan tijdens het incident , toch zou hij beter de eer aan zichzelf houden", vindt Tobback. "Hij moet zich eerst en vooral komen verantwoorden in de bevoegde kamercommissie. Maar volgens mij is dit een probleem van vertrouwen, en daarom neemt Jambon best ontslag. Deze toestand is gewoon onhoudbaar. De geloofwaardigheid van de politiek lijdt hier zwaar onder," concludeert Tobback. Tobback benadrukt wel dat hij spreekt uit persoonlijke naam, en niet in naam van de SP.A.