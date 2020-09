Marc Charlier legt eed af als nieuwe burgemeester Tervuren

Charlier treedt als nieuwe burgemeester in de voetsporen van Jan Spooren (N-VA) en wil zijn beleid verderzetten. “Onze huidige burgemeester heeft de lat hoog gelegd, dus het is de bedoeling dat we zeker die continuïteit en dat niveau van politiek en vertrouwen kunnen verderzetten. Als we daarin lukken is dat al een heel grote stap en hier en daar zullen we proberen nieuwe accenten te leggen”, zegt Charlier.

De samenwerking met de nieuwe gouverneur ziet Charlier zeker en vast zitten. “Ik denk dat het zeker een pluspunt is om goede contacten te hebben met de gouverneur. Ik ken Jan zeer goed, wij zijn vrienden, dus ik denk dat als ik bij hem aanklop, dat hij wel naar mij en naar de wensen en verwachtingen van de gemeente Tervuren zal luisteren.”