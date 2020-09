Mechels Dijlepad krijgt nieuwe sfeerverlichting

De bestaande 620 meter lange balustrade langs de kant van het water wordt vervangen door een nieuwe. Om de tien meter komt een lichtarmatuur met drie ledlampen, die het volledige wandelpad belichten. Dit in tegenstelling tot de huidige grondspots, waarvan de lichtbundel naar boven gericht is.

“De nieuwe lichtopstelling zal een breed, zacht licht werpen over het Dijlepad en moet voor een aangename sfeer zorgen die past in het kader van onze historische binnenstad. Een avondwandeling langs het water in Mechelen wordt dus nog romantischer”, vertelt Patrick Princen, schepen van openbare werken. “De zichtbaarheid zal erop verbeteren en uiteraard betekent de omschakeling naar ledverlichting ook een besparing op onze energiefactuur.”