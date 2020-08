"Meet the Masters": drie Vlaamse meesters uit 3 verschillende eeuwen komen tot leven in 360°

Vanaf vandaag kan je in het dynastiepaleis in Brussel naar drie eeuwen schilderkunst in één gaan kijken. Jan Van Eyck, Pieter Bruegel en Pieter Paul Rubens hebben elkaar nooit gekend. In deze tentoonstelling komen de drie meesters en hun werken door het gebruik van hoogtechnologische beelden en 360° graden-projecties opnieuw tot leven. "Meet The Masters" is met alle digitale snufjes allesbehalve een klassieke tentoonstelling, maar één die de bezoeker op weg wil helpen naar de ontdekking van de originelen achter de projecties.