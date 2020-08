"Metallica goes classic", en dat voor de 2e keer op liveplaat en dvd: "Als er één metalband zich dit kan veroorloven, dan zij wel" 

Voor bassist Robert Trujillo, die sinds 2003 bij Metallica speelt, is “S&M2” zijn vuurdoop met een klassiek orkest, want bij de vorige samenwerking was hij nog geen lid van de band. “De kracht die uitgaat van die klassieke instrumenten is immens”, vertelt hij in een interview naar aanleiding van deze liveplaat.



“Tijdens de concerten was het geestig om te zien dat onze fans manieren zochten om toch te kunnen headbangen, of in een moshpit te duiken zoals ze dat gewend zijn.” Trujillo laat ook weten dat Metallica werkt aan nieuw materiaal. “Aan ideeën geen gebrek, maar veilig samenwerken is nu niet evident. En we missen ons publiek enorm, al mogen we niet klagen. Vlak voor corona hebben we meer dan 2 jaar getourd.” Die laatste tournee bracht Metallica in de zomer van 2019 ook naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Bekijk hier een interviewfragment met Robert Trujillo, bassist bij Metallica: