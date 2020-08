Minder bezoekers in de bibliotheek, maar wel meer boeken ontleend: "De liefde voor het lezen teruggevonden"

In "Het Predikheren", de stadsbibliotheek van Mechelen, die recent is ingetrokken in een oud 17de-eeuws klooster, zien ze dezelfde trends. "Het is er g fel hè, we zien maar 50 procent van onze normale bezoekersaantallen", zegt Roel Van den Bril van de Mechelse bibliotheek.

"Het grootste deel van de tijd is het erg rustig in de bibliotheek. Door de verstrengde maatregelen van de provincie Antwerpen hebben we heel wat leesplekken opnieuw verwijderd. Volgende week gaan we die terug inrichten en gaan we de verblijfsfunctie van onze bib weer uitbreiden en daar kijken we naar uit."

