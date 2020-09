Minder uitwisselingsstudenten UA door coronacrisis

Bij de Universiteit Antwerpen merken ze dat de uitwisselingsstudenten dit jaar minder happig zijn om in Antwerpen te komen studeren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. Het aantal besmettingen in de stad Antwerpen ligt nog altijd boven de alarmdrempel. Slechts 200 inschrijvingen voorlopig. En waarschijnlijk gaan er niet veel meer bijkomen.

"Maar uitstel is geen afstel", zegt Peter De Meyer van de Universiteit Antwerpen. De universiteit maakt zich sterk dat de kaarten voor het tweede semester anders liggen. "We merken dat studenten die zich komen informeren nog altijd heel veel interesse hebben om in Antwerpen te studeren. Ze hopen samen met ons dat de coronacijfers in het tweede semester een stuk beter zijn en dat ze dan alsnog naar Antwerpen kunnen komen."

Voor de uitwisselingsstudenten die aan de UA komen studeren, gelden dezelfde regels als voor Belgen die in het buitenland zijn geweest. Als ze van een rode zone komen, zullen ze dus eerst 2 weken in quarantaine moeten gaan.