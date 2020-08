Minister van Onderwijs Weyts: "Er zijn risico's, maar we moeten doordoen. De scholen zijn klaar voor schooljaar"

De afgelopen maanden hebben we geleerd dat we ons constant moeten aanpassen, zegt Weyts. "We zullen moeten leren leven met COVID-19, maar daarvoor moeten we niet al onze welvaart en ons welzijn overboord gooien. Er zijn risico's verbonden aan de volledige heropening van ons onderwijs, er zullen ongetwijfeld besmettingen worden vastgesteld in klassen die in quarantaine worden geplaatst en er zullen scholen in code oranje in plaats van code geel worden geplaatst. Maar we moeten doordoen en ervoor zorgen dat we zo veel mogelijk leerlingen zo veilig mogelijk naar de school laten komen."

