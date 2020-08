Nieuwe fietsstraat in Beveren valt niet in de smaak bij buurtbewoners: "Ik krijg er hoofdpijn van"

Beveren houdt, ondanks de negatieve reacties, voet bij stuk. De gemeente is niet van plan om de fietsstraat weer te verwijderen of, zoals wel eens gevraagd wordt, een andere kleur te gebruiken. Dat kan ook niet zomaar. Fietsstraten moeten een rode kleur hebben om ook als zodanig (h)erkend te worden. In een fietsstraat hebben fietsers immers voorrang op de andere weggebruikers. Auto's mogen niet inhalen en ook voetgangers moeten uitkijken als ze een fietsstraat kruisen.

Daarom wordt er in fietsstraten ook niet gekozen voor geel of oker. Die kleur is voorbehouden voor fietssuggestiestroken. Daar heeft de fietser geen enkel 'recht' of bescherming. Ze worden net aangelegd in straten die eigenlijk te smal zijn om veilig zowel een auto als een fiets te laten rijden. Om automobilisten er attent op te maken dat ze niet alleen op de wereld zijn, wordt een geel of oker pad aangelegd waar fietsers kunnen rijden.