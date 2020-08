Nieuwe GO! School Tangram in Vilvoorde krijgt speelplaats met glijbaan op het dak

In de school zullen een kleuterafdeling, een basisschool en een eerste graad secundair zijn. Opvallend is dat er geen klassen zullen zijn, maar de kinderen worden onderverdeeld in groepjes. “Geen individuele leerkrachten die voor één individuele klas staan, maar echt teamteaching en in elk groepje zitten drie leeftijdsgroepen bij elkaar. Dus de hele groep van 240 leerlingen worden over vier groepen verdeeld”, zegt woordvoerster Leen Heiremans.

Vanwege de coronacrisis was er geen officiële eerstesteenlegging, maar wel een infomoment voor de leerkrachten waarbij hun rol en de mogelijkheden van de nieuwe infrastructuur centraal stonden. “We bouwen Tangram met een heel bewust doel”, zegt Kurt Meeus, algemeen directeur van GO! scholengroep SCOOP. “En dit zijn stuk voor stuk mensen die geloven in de methodiek van onderzoekend leren en die over de grenzen van leeftijd, vakken en klasmuren heen willen samenwerken”.