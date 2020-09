Notenboom voor 25 jaar gouverneurschap van Lodewijk De Witte

De notenboom is geplant nabij het Beemdenpad in het provinciaal domein. "Dat is de plek waarlangs ik elke dag naar het provinciehuis fietste", bevestigt De Witte. "Ik ben erg blij met de notenboom, die toch wel een mooi toonbeeld van iets wat vruchten draagt. En dat is iets wat je ook in een beleid voor een provincie of gemeente probeert te doen, een beleid voeren dat vruchten draagt. Het is een mooie geste, want ik wist niet dat men dat van plan was en ik stel het erg op prijs", zegt de afscheidnemende gouverneur.