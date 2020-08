Antwerpen zet onvruchtbare stierkikkers uit om populatie in te dijken: "Ze zijn gevaar voor biodiversiteit"

De Amerikaanse stierkikker is een invasieve exoot die zich thuisvoelt in de Vlaamse wateren en hier geen natuurlijke vijanden heeft, zegt Mieke Hogewijs. “Een stierkikker is een heel grote kikker die hier origineel niet leeft. De kikker heeft ook een zeer typisch lawaai. Het geluid is vergelijkbaar met een loeiende koe of stier, vandaar ook de naam.” De stierkikker komt meestal in geïsoleerde populaties voor en dat vooral in Hoogstraten, Arendonk en Kasterlee. “Ze komen voor in de Grote Nete en al de vijvers daarlangs. Dus van Lier tot Balen. Daar zijn heel veel vijvers, die allemaal besmet zijn met de stierkikkers”, vertelt Hogewijs.