Opnieuw brokstukken aan schutterstoren Zelzate, gemeente pleit voor snelle afbraak

De schutterstoren in Zelzate, aan de markt, is in erg slechte staat. Het gaat om een toren van 33 meter hoog met een bijzondere historische waarde. Het bouwwerk is bijna 100 jaar oud, in heel Vlaanderen zijn er nog maar enkele dergelijke schutterstorens over. Toch wil de gemeente Zelzate nu dat de toren helemaal afgebroken wordt om gevaarlijke situaties te vermijden. "Er zit een enorm gat in de toren en bij elke storm komen er stukken naar beneden. Ik heb deze week ook foto's gekregen van bezorgde inwoners met planken en andere zaken op die in hun tuin terecht gekomen waren. Gelukkig zonder veel erg, maar dit kan niet blijven duren", zegt burgemeester Brent Meuleman (SP.A). Eerder deze lente moest een deel van de markt ook al afgesloten worden omdat er brokstukken terecht waren gekomen na een storm.