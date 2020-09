Bloemen plukken in de voortuin van het Brugse kasteel Rooigem: "Altijd 60 tot 80 soorten beschikbaar"

De kasteeleigenaar was meteen te vinden voor het idee om in de voortuin van het domein een pluktuin te maken. “Voor een vast bedrag, afhankelijk van de formule, kunnen leden wekelijks een boeket bijeen plukken", zegt initiatiefneemster Ellen Vandewalle. "Ze kunnen kiezen uit 60 tot 80 soorten. En het leukste is: iedereen keert met een origineel, persoonlijk boeket naar huis."