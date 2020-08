Russische president Poetin: "Rusland is klaar om ordetroepen naar Wit-Rusland te sturen als protest gewelddadig wordt"

Volgens Poetin is Rusland klaar om zijn buurland bij te staan mocht het protest in geweld ontaarden. Maar hij voegde er wel aan toe dat hij en Loekasjenko het erover eens zijn dat daar "nu nog geen nood aan is". "En ik hoop dat dat nooit zo zal zijn en de situatie in Wit-Rusland stabiliseert."

"We zijn overeengekomen die ordetroepen niet te gebruiken tot de situatie uit de hand loopt en extremistische elementen met politieke slogans als dekmantel bepaalde grenzen overschrijden, bandieterij uithalen, auto's, huizen en banken in brand beginnen te steken of overheidsgebouwen beginnen in te nemen."

Poetin waarschuwde het Westen ook zich niet te moeien met het protest. Hij beschuldigde "buitenlandse krachten" ervan politiek gewin te willen halen uit de onrust in Wit-Rusland.