Moet je in quarantaine na een dienstreis naar Parijs? Corona-infolijn en Buitenlandse Zaken spreken elkaar tegen

De woordvoerder van Buitenlandse Zaken fronst de wenkbrauwen en spreekt de corona-infolijn resoluut tegen. "Iedereen moet zich laten testen na een verblijf in een rode zone, of je daar nu was om een dringende reden of niet", zegt woordvoerder Karel Lagatie aan de telefoon. "Ook de quarantaine is verplicht, of het nu om een essentiële reis gaat of niet. Maar daar geldt een uitzondering voor sommige erg specifieke beroepsgroepen." Over welke beroepsgroepen dat gaat, leest u onderaan dit artikel.