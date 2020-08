Brengt rapport van gesprek met Slovaakse ambassadeur in juli 2018 Jambon in nauwe schoentjes? VRT NWS kon verslag inkijken

3. Zaak-CHOVANEC.

Gesprekspartner kwam terug op de zaak-Chovanec, waarbij een Slovaakse burger op 27 februari 2018 het leven liet na een politie-interventie op 23 februari 2018 op de luchthaven te Charleroi (UM 2018/0193 van 28 februari 2018). De weduwe van dhr. Josef Chovanec blijft in het ongewisse over de doodsoorzaak van haar man. Ondanks contactname met het ziekenhuis waar haar man is overleden, heeft Mevr. Chovanec nog geen medische info ontvangen, zo zei Ambassadeur Vallo. Gesprekspartner geeft aan dat ook bijkomende info over het onderzoek welkom is, maar begrijpt dat het onderzoek naar de precieze omstandigheden nog wordt gevoerd. In elk geval zou enige medische info of een officiële bevestiging dat het onderzoek lopende is, kunnen helpen om de vrouw enigszins gerust te stellen. Er werd nota genomen van de situatie en benadrukt dat het belangrijk is dat het onderzoek naar deze tragische zaak wordt gevoerd en dat Mevrouw Chovanec wordt bijgestaan door een BE advocaat die zich met de zaak bezighoudt. Ambassadeur Vallo heeft via de Slovaakse ereconsul in Mons contact gehad met Minister van Binnenlandse Zaken Jambon en hem de situatie uitgelegd. Minister Jambon gaf geen verdere informatie over de zaak. Volgens Ambassadeur Vallo is de zaak tamelijk gemediatiseerd in SK. Volgens Ambassadeur Vallo heeft ook Minister van Buitenlandse Zaken Lajcak heeft zich ingelaten met de zaak.