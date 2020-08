Stil protest voor meer perspectief in coronatijden: "Er is nog geen licht aan het einde van de tunnel"

De actie is een initiatief van de cultuur- en eventsector, maar wil breder gaan. "We vragen eigenlijk zuurstof voor onze hele samenleving, want achter veel gevels van huizen spelen zich momenteel drama’s af", zegt Goyvaerts. Hij ziet een rechtstreekse link tussen bijvoorbeeld incidenten zoals die in Blankenberge en het uitblijven van uitlaatkleppen. "We moeten de maatschappij terug wat perspectief geven. Er is momenteel geen licht aan het einde van de tunnel."