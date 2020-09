Sound Of Silence voert actie in Brugge: "We houden 2 minuten stilte voor de cultuursector"

"Het najaar komt eraan en dat wordt absoluut geen gemakkelijke periode", zegt Bartel. "Het virus is nog altijd niet verdwenen. We moeten er dus nog altijd rekening mee houden. Met onze actie willen we de bevolking echter aansporen om het niet op te geven. Van de beleidsmakers eisen we vandaag een duidelijk kader. Op dit moment is er chaos. Er zijn veel te veel regels."

Het protest ging door in verschillende grote Vlaamse steden. "Het Journaal" maakte een reportage over de actie in Antwerpen, bekijk hier de beelden: