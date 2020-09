Theater Elckerlyc sluit de deuren tot eind december 2020

Vorige week besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de capaciteit van indoor evenementen terug kon opgetrokken worden naar 200 personen. "Maar da's niet rendabel", volgens Elckerlyc.

"Het maken van professionele producties vraagt tijd, vraagt vertrouwen van je publiek en vraagt garanties", vertelt zakelijk directeur Nico Warrinnier". Het laatste ontbreekt op dit moment, en dat is helaas geen gunstig klimaat om een nieuw seizoen op te starten zoals we dat gewend zijn."

"Hoezeer we ook gemotiveerd zijn om er terug aan te beginnen, de voorwaarden zijn er helaas niet en we hebben te weinig zicht op een concrete datum wanneer ze er wel zouden zijn. Het is daarom dat we deze moeilijke knoop hebben doorgehakt, zodat we alles op alles kunnen zetten om ons theater en de sector terug te laten floreren wanneer we vrij zijn van deze obstakels.”

Wie al een kaartje had voor voorstellingen in Theater Elckerlyc in 2020 zal nog gecontacteerd worden.