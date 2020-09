UZA gestart met de bouw van nieuw coronalaboratorium

Het gaat niet om een nieuw gebouw, het lab komt in bestaande lokalen die omgebouwd worden. "Dat is een huzarenstukje", zegt professor Herman Goossens (UZA). "Er moeten labotafels gebouwd worden, toestellen moeten geïnstalleerd worden en informatica moet in orde worden gebracht. De komende 6 weken gaan we ook op zoek naar 10 à 20 nieuwe personeelsleden, zowel administratief als technisch personeel."

Goossens is er voorstander van om dit najaar meer preventief te testen. "Dat wil zeggen, nog voor er ergens een besmetting wordt vastgesteld. Ik denk daarbij aan essentiële sectoren zoals politie, brandweer en veiligheidsdiensten. Die mensen hebben we absoluut nodig: als er uitbraken zijn, is er een probleem."

In oktober zou het nieuwe laboratorium in het UZA operationeel moeten zijn.