De stierkikker is niet alleen: ook deze vijf uitheemse diersoorten ontregelen de natuur in ons land

De muskusrat is van oorsprong een knaagdier uit Amerika. De soort is niet toevallig in Europa beland. Ze werd ingevoerd in het begin van de twintigste eeuw om te voldoen aan de vraag naar pels en vilt. De eerste muskusrat dook op in de buurt van Praag in 1905. Maar het dier is later op verschillende plaatsen in Europa uitgezet. Het leeft in meren, rivieren en beken waar het graaf-en knaagschade toebrengt aan de oevers en de begroeiing. Professionals bestrijden de verspreiding van de soort met fuiken en klemmen in opdracht van openbare besturen.