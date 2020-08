Vilvoorde legt fonteinen op de markt stil nadat enkele kindjes onderuit zijn gegaan op gladde stenen

In Vilvoorde liggen de fonteinen op de Grote Markt er akelig stil bij. De fonteinen zijn stilgelegd en op de stenen is een bruine substantie achtergebleven.

"Het gaat om een biologisch product tegen algengroei", zegt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes: "We kregen een aantal meldingen dat het heel glad was tussen de fonteinen en dat er hier en daar al eens een kindje gevallen was. We hebben dat onderzocht en het blijkt inderdaad dat er zich door het warme weer en de fonteinen die continu werkten, algen op de stenen hadden gevormd. Maar in de loop van de dag worden de fonteinen weer in gang gezet en zal ook het product verdwijnen."