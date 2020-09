Vlaming Stef bouwt podium in Tour de France: "Nice en Parijs rode zone? Terug in België ga ik in quarantaine"

Toch is het voor Mertens een vreemde Tour. "Ik mis de hartelijkheid van andere jaren. Fransen kussen graag en ik ken hier ook veel volk. De aperitiefjes zijn bijvoorbeeld verdwenen. Dat valt me emotioneel wel zwaar. Los daarvan is het heel veilig werken in de Tour", zegt Mertens op Radio 2 Antwerpen."Mijn collega's en ik hebben ter plaatse een negatieve covidtest afgelegd. Dat stemt ons hoopvol. Ons bedrijf is een bubbel op zich en wij hebben geen contact met de renners of pers. Overal staan handgels en onze werkzone is hermetisch afgesloten. We worden zelfs bewaakt door securitymensen. Hier komt geen kat binnen. Een van onze directeurs die langskwam, is door de organisatie zelfs naar huis gestuurd omdat hij niet cruciaal was voor de Tour."

Kan Stef nog een tip geven voor Wout Van Aert of andere landgenoten die hopen op ritwinst in Nice? "Ik moet je teleurstellen. Ik ken dan wel alles van de aankomstzone maar ik kijk eigenlijk nooit naar het wielrennen", lacht Mertens.