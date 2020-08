Collega-minister Weyts (N-VA) verdedigt Jambon: "Sommigen willen hier rekeningen vereffenen, politiek spel gespeeld"

De feiten in een notendop, waar gaat het over?

Meer dan twee jaar geleden, op 23 februari 2018, wil Jozef Chovanec, een Slovaakse man, een vlucht nemen vanop de luchthaven van Charleroi. Maar hij gedraagt zich agressief en wordt door de politie van het vliegtuig gehaald en in een cel gestoken. Daar loopt het volledig mis. Chovanec slaat een volle minuut met zijn hoofd tegen de muur, zes agenten proberen hem in bedwang te houden, één agent gaat 16 minuten op hem zitten, een vrouwelijke agente doet de Hitlergroet en na meer dan veertig minuten komt een ambulancier de cel binnen die Chovanec meteen een injectie geeft met een kalmeringsmiddel. Maar Chovanec krijgt een hartstilstand en overlijdt enkele dagen later. Meer dan twee jaar lang wordt er intussen al een onderzoek gevoerd en vorige week zijn de camerabeelden van de politieactie gelekt in de media. Een tijdslijn over de feiten, het onderzoek en wie wat op welk moment wist, kan je hier vinden.