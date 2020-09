Winkelcomplex Kampenhout-Sas komt er mogelijk niet: "Ook de kans op een zwembad verkleint"

"Jammer", vindt burgemeester van Kampenhout Kris Leaerts (CD&V), "Want de kans dat er dan een zwembad komt verkleint. Als gemeente mikken wij natuurlijk op het zwembad in combinatie met een evenementenhal, en dat is nog altijd onze focus omdat onze bevolking dat vraagt. De ontwikkelaar en de gemeente Kampenhout hebben toch nog de hoop dat het alsnog in orde zou komen. Het geeft natuurlijk wel een vertraging van het project."