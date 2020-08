Zomerstraat Molenbeek groot succes: "Hopen op verlenging in weekends en woensdagnamiddag"

En dus volgt de vraag of de speelstraat definitief wordt. "Dat valt moeilijk te zeggen. Dat zou de buurt natuurlijk graag willen. En heel veel bezoekers van de straat hebben dat ook gevraagd. Of de Picardstraat bijvoorbeeld in de weekends en woensdagnamiddag verkeersvrij kan worden. En mensen die ook meteen vragen of ze daar niet bij kunnen helpen. Maar of het zover komt, is momenteel afwachten omdat daar veel bureaucratie bij komt kijken."

Maar dat het project een succes was, is duidelijk. "Het heeft echt aangetoond dat als je auto's weghaalt uit een straat, het sociaal contact verbetert. De auto's die daar doorrijden of geparkerd staan, vormen echt een obstakel. We hebben gezien wat dat doet als je die weghaalt. Kinderen leren elkaar kennen, mensen worden vrienden. Dat is wondermooi."