15 historische baksteentunnels in Rupelstreek toegankelijk voor publiek, en: "We gaan nog meer tunnels openen"

In totaal zijn er 50 van zulke tunnels in de Rupelstreek. Nu zijn er 15 opnieuw opengesteld voor publiek. "Jammer genoeg kunnen niet alle tunnels opnieuw open", aldus gedeputeerde Jan De Haes (N-VA). "Zo is een aantal te vervallen. De 15 die we nu hebben zijn de 15 staties van de kruisweg die de arbeiders vroeger moesten doen. Maar wees zeker, het project is nog niet af, we gaan nog meer tunnels openen, zodat we steeds meer verbindingen kunnen maken."

Naar aanleiding van de Open Monumentendag pakt de provincie ook uit met een wandelbrochure voor de streek van de steenbakkerijen.