380 banen bedreigd bij cateringafdeling van Sodexo

De directie van Sodexo, bekend van de maaltijd- en dienstencheques, heeft donderdag tijdens een bijzondere ondernemingsraad de intentie aangekondigd om het personeelsbestand met bijna 380 personen af te slanken. Reden is de krimpende vraag van haar klanten in de cateringdienstensector vanwege de coronacrisis, klink het in een persbericht. De informatie- en raadplegingsprocedure met de sociale partners in het kader van de wet-Renault werd opgestart.