7 leerkrachten over de start van een bijzonder schooljaar: "We hebben onszelf heruitgevonden"

Of ze zin hebben in de start van het nieuwe schooljaar is bijna een overbodige vraag. “Ik ben ontzettend blij dat we met de hele groep kunnen starten”, klinkt het bij Isabelle Plasman van Wonderwijs in Brugge. Kelly Nathon, kleuterjuf bij GO! Basisschool De Tandem in Eeklo, treedt haar bij: “We gaan die dag echt in ons opnemen, er is al te veel negativiteit geweest.”