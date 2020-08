Al meer dan 25.000 notariële akten ondertekend via videoconferentie

Hoe gaat dat nu in zijn werk, zo’n video-ondertekening ? De twee (of meer) partijen gaan naar het kantoor van hun eigen notaris. Tussen de notariskantoren wordt een videoverbinding gelegd en om de akte te ondertekenen, volstaat het dan dat een partij een volmacht geeft aan een medewerker van het andere notariskantoor. Het is dus niet meer nodig dat alle partijen op één notariskantoor samenkomen. Handig in tijden van social distancing.

Er is ook een aanzienlijke tijdsbesparing. Wie in Limburg woont en een tweede verblijf heeft gekocht aan de kust, hoeft zich niet meer naar de kust te verplaatsen om de koopakte daar bij een notaris te tekenen. Het volstaat dat je naar een notaris in de eigen omgeving gaat.

Daardoor is er ook een niet-onaanzienlijke milieu-impact, zegt directeur-generaal Jan Sap van de Federatie van het Notariaat (Fednot): “Volgens een voorzichtige schatting sparen we per notariële akte 140 kilometer aan autoverplaatsingen uit. Met 25.366 akten gaat het om 3,55 miljoen uitgespaarde kilometers. Daarmee verminderen we de CO2-uitstoot met 611 ton.”