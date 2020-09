Aziatische hoornaar rukt op in Opgrimbie: “Kan groot probleem worden voor imkers en bijen”

Het was even schrikken voor de imkers van imkerij Grim-Bee in Opgrimbie. 16 Aziatische hoornaars werden daar ontdekt en uitgeroeid. Dat de insecten rondhangen in de buurt van bijenkasten is volgens Jos Ramaekers van Natuurpunt geen verrassing. “Je zou de hoornaar over het algemeen de wolven van de insecten kunnen noemen. Het zijn roofdieren die zich richten tot bijen, hommels, vliegen en ook bladluizen. Het verschil tussen Europese en de Aziatische hoornaar is dat de Aziatische gespecialiseerd is in het doden van honingbijen. Ze leven in een kolonie maar jagen niet in groep. Ze geven dus eigenlijk aan andere hoornaars door waar er prooi te vinden is. Zodra één hoornaar een bijenkast vindt, worden de bijen één voor één weggeplukt.”

“Aziatische hoornaars gaan voor de bijenkast hangen en wachten tot een bij aankomt of vertrekt uit de kast”, vervolgt Ramaekers. “Dan plukken ze die weg tijdens hun vlucht. Ze wachten de bijen dus eigenlijk op aan de voordeur. Een hoornaar heeft een dikker pantser en is sneller en groter in vergelijking. Het is voor de bij dus niet gemakkelijk om zich te verdedigen. Europese hoornaars jagen ook op bijen, maar eerder verspreid. Ze gaan dus geen bijenkast uitroeien. Die hoornaars zijn nuttig voor ons want ze leven ook van gewone wespen.”