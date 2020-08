Britse straatkunstenaar Banksy financiert reddingsschip voor migranten en vluchtelingen 

De Britse krant The Guardian bracht het nieuws naar buiten. Banksy stelde in september vorig jaar aan Pia Klemp, een bekende Duitse voormalige kapitein van verschillende ngo-schepen, voor om het geld dat hij verdiend had met verschillende van zijn werken te gebruiken om een nieuw schip te kopen.

En zo geschiedde. Zoals te verwachten was, is het door Banksy gefinancierde schip niet zomaar een schip. De boeg is felroze geschilderd en er prijkt een meisje op in een reddingsvest met een reddingsboei in de vorm van een hart.

Het schip, een motorjacht, is 31 meter lang, kleiner dan de meeste reddingsschepen maar naar verluidt heel wat sneller. Het is vernoemd naar de Franse feministische anarchiste Louise Michel en was voorheen eigendom van de Franse douane, nu vaart het onder de Duitse vlag.

De Louise Michel heeft intussen al een eerste operatie uitgevoerd. Het vertrok 10 dagen geleden vanuit de haven van de Spaanse stad Valencia en pikte gisteren 89 migranten in nood op, onder wie 14 vrouwen en 4 kinderen. De bemanning zoekt wel nog naar een haven om hen van boord te kunnen laten gaan of een schip van de kustwacht dat hen kan overnemen.