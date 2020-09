240.000 bloemen moeten dit weekend stad Blankenberge opfleuren: "Het is een waardig alternatief voor afgelaste bloemenstoet"

De bloementapijten zullen 75 procent uit knolbegiona's en 25 procent uit dahlia's bestaan. "In totaal spreken we over 240.000 bloemen", vertelt Aelterman. "Die zullen we allemaal vandaag aanbrengen. Je kan de bloementapijten dit weekend terugvinden op het Manitobaplein, aan de kerk van Blankenberge en net voor het station. Daar ligt de grootste."