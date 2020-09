Brusselse hotels hebben dramatische zomer achter de rug: "Ongezien en zeer ernstig"

De Sofitel-keten baat in Brussel twee hotels uit. Eén hotel, aan het Jourdanplein, is op 15 juni, na de lockdown, meteen heropend. De vestiging in de Louisawijk is nog gesloten. Marketing Manager Carine Suenens schat de toestand somber in. "Tijdens de zomer ontvangen we normaal veel bezoekers van Tomorrowland. Die waren er dit jaar niet. Door de coronacrisis bleven ook de toeristen weg. Europese vergaderingen waren er ook al weinig of niet. We hebben zelfs geen vliegtuigbemanningen over de vloer gehad."