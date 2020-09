Buitenbeenpop 2020 start vandaag, maar dan online via livestream: “Een editie om niet snel te vergeten”

“Dit is een editie die we niet snel gaan vergeten”, zucht organisator Jan Vanzeir. “Ik heb dit jaar voor de eerste keer de eindverantwoordelijkheid, en het eerste bericht dat ik naar buiten mocht brengen was dat het festival niét zou doorgaan. Maar we hebben niet stilgezeten en hebben een oplossing bedacht: Buitenbeenpop 2020 zal online doorgaan.”

Het festival ziet er dit jaar dus helemaal anders uit. “Alles wordt opgenomen en gestreamd in het cultureel centrum van Leopoldsburg”, legt Vanzeir uit. “Daar zullen artiesten optreden met speciale effecten en een lichtshow. Zo proberen we de festivalsfeer toch een beetje tot in de huiskamer en de instellingen te brengen. We proberen alles wat er normaal in de show zit en op het podium staat vandaag ook te brengen. Zo staan er bijvoorbeeld ook doventolken op het podium. We gaan ook werken met een Zoom-lijn naar de instellingen waar gekeken wordt. Zo kunnen zij ook beelden naar ons sturen. Die projecteren we dan op twee grote schermen. Zo kunnen de artiesten toch beleven wat er in de instellingen gebeurt.”