Duizenden Amerikanen op mars voor raciale gelijkheid in Washington op verjaardag "I have a dream"

De mars in Washington is tegelijk bedoeld om de mensenrechtenproblemen vandaag in de Verenigde Staten aan te klagen én de Grote Mars van 1963 te herdenken. De organisatoren, de mensenrechtenorganisatie National Action Network van dominee Al Sharpton, begonnen de mars te plannen na de begrafenis van George Floyd, de zwarte Amerikaan die eerder dit jaar stierf nadat een blanke politieagent minutenlang een knie op zijn nek had gedrukt, waardoor Floyd nog amper kon ademen. De mars kreeg dan ook de naam "Get Your Knee Off Our Necks March" mee ("Haal jullie knie van onze nekken".)

De organisatoren verwachten dat zo'n 50.000 mensen aan de mars zullen deelnemen, die omstreeks 13 uur plaatselijke tijd begint (19 uur onze tijd). De grootste mars in Washington sinds het begin van de coronapandemie, maar minder groot dan oorspronkelijk bedoeld, net door de coronamaatregelen die in de hoofdstad van kracht zijn. Daarom zijn in verschillende andere steden gelijkaardige marsen gepland. De mars in Washington trekt van het Lincoln Memorial naar het Martin Luther King Jr. Memorial. Hij zal naar verwachting twee uur duren.