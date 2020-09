Buurtbewoners protesteren tegen nieuwe spuitbussenlijn in Zelem: "Gevaarlijke stoffen horen niet thuis in dorpskern"

Een van de buurtbewoners achter het protest is Hans Willems. “Groei betekent meer productie, en meer productie begint met de aanvoer van nog meer materialen. Als het een Sevesobedrijf wordt, spreken we hier over gevaarlijke gassen. Zoals bij de infosessie weergegeven is, zal hier een enorme opslag van gassen komen. Dat is gevaarlijk voor de hele buurt en hoort hier niet thuis. Zo’n activiteiten moeten naar een industriezone.” Dat beaamt ook buurtbewoner Kristien Clysters. “Ze gaan met gevaarlijke gassen werken, die vervoerd worden over onze landelijke en kronkelende wegen. En dat in grote vrachtwagens. We maken ons dus grote zorgen.”